Chevaux mutilés : un numéro vert à disposition des propriétaires

Il doit permettre de répondre à leurs inquiétudes. Depuis ce vendredi matin, un numéro vert gratuit pour les propriétaires de chevaux a été mis en place par le ministère de l'Agriculture.

Derrière le 0.800.738.908, une équipe de quinze spécialistes de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) traite les appels. Pour le moment, plus de 150 enquêtes sont ouvertes, dans près de la moitié des départements. Les motivations des auteurs restent encore inconnues, mais le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, appelle à ne surtout pas se faire justice soi-même.

Lundi, un homme suspecté d'avoir attaqué un cheval et deux poneys a été arrêté dans le Haut-Rhin et placé en garde-à-vue. Il a été mis hors de cause, mardi matin.