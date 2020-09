Excision : une association bordelaise vient en aide aux victimes

L'institut régional pour l'accompagnement des femmes et mineures victimes d'excision vient juste d'ouvrir ses portes à Bordeaux, et déjà de nombreuses femmes viennent ici chercher une écoute et de l'aide.

Certaines ont pu y échapper, mais le traumatisme est toujours présent. Des médecins et des psychologues seront présents régulièrement, car l'excision n'est souvent pas la seule violence que subissent ces femmes depuis leur enfance.

Le nombre d'excisions clandestines en France est encore important, malgré des peines de 150.000 euros d'amende et de 20 ans de réclusion encourus.

Beaucoup profitent des vacances pour faire subir ces pratiques à leurs petites filles hors des frontières, mais les peines encourues restent les mêmes à leur retour en France.