«Nous devons apprendre à vivre avec le virus», déclare Jean Castex

Le Premier ministre Jean Castex a pris la parole, ce vendredi 11 septembre à Matignon, pour évoquer les nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus.

«Le virus est là pour quelques mois encore et nous devons réussir à vivre avec lui sans nous laisser entraîner à nouveau dans une logique de confinement généralisé», a-t-il plaidé, alors que le confinement du printemps a fait de gros dégâts en termes socio-économiques, tout en évitant au système hospitalier d'exploser.

Même si les indicateurs de l'épidémie se dégradent sur l'ensemble du territoire, M. Castex a mis en exergue les cas de Marseille, Bordeaux et la Guadeloupe. On y constate «une évolution préoccupante des contaminations», notamment chez les plus à risques, comme les personnes âgées.

«J'ai demandé aux préfets concernés de me proposer d'ici lundi de nouvelles mesures complémentaires», a souligné le chef du gouvernement.