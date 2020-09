Nièvre : une maison secondaire squattée depuis plusieurs semaines

Depuis plusieurs semaines, une maison secondaire de Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre) est squattée par un couple de quadragénaires.

Le maire de la commune témoigne de son impuissance : «La loi à l'heure actuelle est totalement aberrante et donne raison aux squatteurs». Et pour cause, puisque ces derniers occupent la maison depuis plus de 48 heures, la loi impose le recours à un juge pour les déloger.

Le fils des propriétaires est également dans l'impasse. «Pour entamer cette procédure d'expulsion, j'ai besoin de l'identité complète des squatteurs. La gendarmerie a l'identité de ces squatteurs mais n'est pas autorisée à me la donner. Donc je suis dans une situation ubuesque où la justice me met des batons dans les roues», explique-t-il.

Les habitants du village sont en colère face à cette situation et ont exprimé leur soutien aux propriétaires. Certains d'entre eux redoutent que la situation dégénère.