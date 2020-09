A Perpignan, les épiceries doivent désormais fermer à 22h

Louis Aliot, maire de Perpignan a décidé de fermer les épiceries de nuit de 22h à 6h afin de lutter contre les trafics de cigarettes et de drogue.

Une décision qui fait suite à des tirs en direction d'un commerce lundi matin.

Depuis, des patrouilles de policiers veillent au respect du nouvel arrêté. Mercredi soir, quelques contrôles et rappels à l'ordre, mais pas de verbalisations.

Pour les épiciers qui réalisent le plus gros de leur chiffre d'affaires après 22h, c'est un coup dur. «On sort d'une période de Covid qui a été très très dure pour nous et on essaie de se relever. Là, on prend un deuxième coup sur la tête», déplore auprès de CNEWS un gérant d'une épicerie de nuit.

L'arrêté, en vigueur jusqu'au 15 janvier prochain, passe mal également du côté des clients.