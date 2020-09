Coronavirus : les jeunes lassés des stigmatisations

A Angers, le message du préfet est arrivé sur le campus Villejean via les réseaux sociaux. Soirées d'intégrations officielles interdites et un appel à la vigilance pour tous les regroupements dans les bars de la ville et à domicile.

Les étudiants ont un avis partagé sur la question. Ces stigmatisations passent mal pour certains.

Ils estiment avoir déjà bien compris que leur avenir allait être chamboulé par la crise actuelle.