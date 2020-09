Dons du sang : les stocks au plus bas

Les stocks de sang sont dangereusement bas. Si la période estivale a tendance à réduire le nombre de dons, l'épidémie de Covid-19 a diminué le nombre de collectes, notamment les collectes mobiles.

Et avec la reprise hospitalière et les actes médicaux qui ont été déplacés à la rentrée à cause du confinement, la demande est très importante.

La demande étant largement supérieure à la disponibilité, l’EFS appelle les citoyens à donner leur sang très rapidement.