Matt Pokora : «La recherche sur Alzheimer est une cause essentielle pour moi»

Une cause qui lui tient à cœur. Matt Pokora s’engage au côté de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) pour lutter contre la maladie d’Alzheimer. A l’occasion de la journée mondiale contre cette pathologie neurovégétative, qui a frappé son grand-père, le célèbre chanteur a évoqué son combat.

«Parrainer cette opération c’est tout simplement mettre ma notoriété au service d’une cause qui compte, et qui est essentielle pour moi. On a été touché de plein fouet dans ma famille», a notamment déclaré l’artiste de 34 ans, qui souhaite sensibiliser le grand public et encourager les dons.

Pour soutenir les travaux de recherche contre cette affection, qui touche 900 000 personnes en France, et qui est à ce jour incurable, il y a trois possibilités : envoyer SOUVENIR par SMS au 92300, faire un don par carte bancaire sur le site de la FRM, ou par chèque, à l’ordre de la FRM, envoyé au 54 rue de Varenne, 75007 Paris.