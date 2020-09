Quelles sont les mesures anti-Covid à Paris ?

A partir de ce samedi et jusqu'au vendredi 9 octobre, aucun évènement rassemblant plus de 1.000 personnes simultanément ne pourra se tenir.

Les réunions de plus de 10 personnes sont interdites sur la voie publique, ainsi que dans les parcs et jardins. Les salles de sport et les gymnases seront fermés mais les piscines et les terrains de sport en plein air restent ouverts.

Enfin, sont interdits tous les évènements festifs comme les fêtes de mariages ou les soirées étudiantes.