Nicolas Dupont-Aignan a officialisé ce samedi 26 septembre sa candidature à la présidentielle 2022.

«Voulez-vous continuer à subir ?», a déclaré le leader de Debout la France devant son audience. Puis d'ajouter : «Voulez-vous subir plus de cynisme et moins de respect ? Plus de petits boulots et moins de vrais emplois dignes ? ».