Au Gosier, l'une des villes les plus touristiques de l'île avec ses plages de rêve et ses nombreux points de vue, les rues sont désertes.

En Guadeloupe, les bars et restaurants ne peuvent plus accueillir de public et l'accès aux plages est limité à certains horaires. Au grand dam des touristes, des habitants de l'île et des employés saisonniers.