Le rhume, une arme contre le coronavirus ?

Le rhume pourrait-il être une arme contre le Covid-19 ? C'est l'hypothèse avancée par certains chercheurs.

«Nous allons entrer dans la saison froide, et si quelqu'un est infecté par un virus grippal, voire un virus de rhume, de rhinopharyngite, et si à ce moment-là, le corps humain reçoit le Sars-CoV-2 -le virus du Covid-19 - il sera beaucoup plus à même de faire face à l'infection par le Sars-CoV-2 et cette infection sera donc moins efficace», explique à CNEWS Stéphane Gayet, médecin infectiologue au CHU de Strasbourg.

Ce principe est celui de «l'immunité croisée». Mais pour une partie des professionnels de santé, il faut rester très prudent face à cette hypothèse. «Il n'a pas été démontré que ces immunités croisées puissent protéger. Il peut y avoir cette réponse croisée mais est-elle seulement efficace ? Personne peut le dire», souligne de son côté l'infectiologue Imad Kauson.

Avant de savoir si une possible immunité existe face au coronavirus, l'ensemble du corps médical appelle les Français à continuer à respecter les gestes barrière.