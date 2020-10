La ceinture de sécurité fête ses 30 ans

Au départ très contesté, l’usage de la ceinture s’est massivement imposé à tous comme une évidence.

C'est un geste devenu automatique, un reflex acquis avec le temps et les règlementations successives. La première en 1973 : la ceinture devient obligatoire à l’avant en dehors des agglomérations.

Six ans plus tard, la mesure s’étend à l’ensemble des réseaux routiers. En 1990, l’obligation se généralise à l’avant comme à l’arrière et à l’époque, les automobilistes montrent des réticences. Il aura fallu laisser passer une génération d’automobiliste pour que la ceinture soit largement acceptée.