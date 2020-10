Mort de Victorine : encore de nombreuses questions sans réponse

Si les conclusions de l’autopsie révèlent une mort par noyade non-accidentelle, aucune trace de violence sexuelle n’a été constaté sur le corps de Victorine, 18 ans, retrouvée morte lundi 28 septembre à Villefontaine (Isère). L’hypothèse n’est pourtant pas encore totalement écartée.

L’enquête se poursuit, avec de nombreuses questions sans réponse. Les mots d’ordre des enquêteurs sont désormais «secret et efficacité» pour tenter d’avancer le plus vite possible.

Certains éléments n’ont donc pas encore été rendus publics par le parquet comme les résultats d’analyse de l’eau présente dans les poumons de la jeune femme noyée.

A ce stade, il n’y a pas de précisions sur les résultats des analyses toxicologiques. Un travail de longue haleine attend également les enquêteurs pour trouver un suspect.