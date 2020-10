Tempête Alex : des rafales jusqu’à 186 km/h à Belle-Ile-en-Mer

Toute la nuit, les rafales de vents ont fait trembler le littoral breton. A Belle-Île-en-Mer, un nouveau record a été battu avec des vents à 186 km/h et 157 km/h sur l’Île de Groix. A l'intérieur des terres, la tempête Alex a fait également de nombreux dégâts. Le toit d'une école de Vannes a été soufflé.

Au total, les pompiers ont effectué plus de 210 interventions pour des chutes d'arbres et de cables électriques tombés à terre. Des incidents qui ont entraîné plusieurs perturbations. Les liaisons maritimes avec Belle-Ile-en-Mer sont suspendues toute la journée.

La circulation des trains est également interrompue entre Quimper et Rennes au moins jusqu'à la fin de la matinée et à Nantes les parcs et jardins sont fermés toute la journée.