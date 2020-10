Attaque à la préfecture de Paris : Quelles sont les nouvelles procédures de signalement mises en place ?

Le 3 octobre 2019, la préfecture de police de Paris subissait une attaque terroriste qui avait fait 4 morts. Un acte perpétré par l’un des agents pourtant habilité au « secret défense ». Quelles sont les nouvelles procédures de signalement mises en place ?

Si la sécurité du bâtiment a été renforcée, en interne, la préfecture de Paris a aussi revu ses procédures. Désormais, chaque direction dispose d'un référent radicalisation. Il doit recueillir les signalements, enquêter, déterminer s'il y a vulnérabilité et retirer si besoin l'habilitation de l'agent mis en cause.

Du côté du recrutement, les agents font désormais l'objet d'enquêtes plus intrusives pour obtenir cette habilitation. Les entretiens préalables sont systématisés et se déroulent en présence d'un psychologue. Depuis l'attaque, 6 policiers ont été révoqués et une septième procédure est en cours.