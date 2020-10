Coronavirus : de nombreux Français ont basculé dans la précarité

Cessation d'activité, chômage partiel, licenciement, depuis le confinement et la crise sanitaire liée au covid-19, de plus en plus de Français ont vu leurs revenus baisser. Si certains arrivent à accuser le coup, d'autres ont rapidement basculé dans la précarité.

A travers son baromètre annuel, le Secours Populaire a alerté sur l'explosion de demandes d'aides. Au total, 1,2 millions demandes ont été faites en France auprès de leurs services durant le confinement, contre 3,3 millions sur toute l'année 2019.