Coronavirus : débordés, les médecins généralistes commencent à fatiguer

Depuis le début de l'épidémie de covid-19, 85 à 90% des consultations ont lieu chez un médecin généraliste. A force de lutter contre le virus, les médecins eux-mêmes commencent à fatiguer.

En première ligne depuis le début de la crise du coronavirus, les médecins généralistes sont aujourd'hui débordés. En plus des consultations pour le covid-19, ils doivent assurer le suivi des autres pathologies.

Avec l'arrivée des maladies saisonnières comme la grippe, la pression monte encore d'un cran : horaires à rallonge, patients inquiets et tendus. Il devient donc de plus en plus difficile pour les médecins de maintenir une activité normale.

Les généralistes demandent notamment plus de considération et des moyens supplémentaires pour faire face à cette situation inédite.