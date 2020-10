Une unité covid créée dans un Ehpad pour accueillir des résidents positifs asymptomatiques

Lors de la première vague de la covid-19, les soignants ont vu des résidents des Ehpad fortement déclinés, confinés en chambre, sans véritable rapport humain. Le directeur des Ehpad de Cordes-sur-Ciel et de Monestié a eu l’idée d’utiliser un bâtiment inoccupé, de le rouvrir et le transformer pour créer une unité covid pour les personnes du 3e et 4e âge.

Le Tarn est l'un des départements qui a un indice de vieillissement de la population le plus élevé de France.