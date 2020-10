Jean Castex à Toulouse pour s'engager sur le thème de la sécurité

Toulouse compte 1.112 policiers. Il en manquerait près de 200 pour réaliser leurs tâches habituelles. Actuellement, il faut six mois pour traiter une plainte.

Cela se traduit aussi par un délai trop long pour mener les investigations. Pour les associations des quartiers sensibles et les éducateurs, l’augmentation des effectifs policiers est certainement une bonne chose. Ils disent surtout que la répression seule ne suffira pas. La mairie veut plus d'agents de police nationale dans les rues, jour et nuit.

Depuis 2014, Toulouse a pourtant gagné 120 policiers, un nombre jugé insuffisant par le maire Les Républicains de la ville. Compétence de l’Etat, la nomination en nombre de policiers va se concrétiser à Toulouse, en trois ou quatre ans.