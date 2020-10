Coronavirus : voici le profil type des personnes positives au virus

Voici le portrait du patient type positif au coronavirus : une femme, entre 30 et 49 ans, plutôt diplômée et exerçant une profession liée au soin.

Un profil type obtenu en étudiant les conditions de vies de 12.500 personnes. Toutes ont passé un test sérologique qui révèle si elles ont été exposées ou non au virus. Les français ont été plus exposés au virus dans le Haut-Rhin, à Paris et dans sa petite couronne.