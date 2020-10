Coronavirus : un couvre-feu à 20h ?

La mesure est très sérieusement étudiée par l'exécutif. Un couvre-feu à Paris et dans la petite couronne, qui pourrait aussi concerner d'autres métropoles en alerte maximale.

Ce dernier débuterait à partir de 20h, et impliquerait la fermeture des restaurants et des commerces et l'interdiction de mettre un pied dehors pour les personnes concernées.

Une sorte de couvre-feu nocturne qui empêcherait aux Français de se rendre à des soirées privées où le virus se réjouit de trouver des visages découverts.