Coronavirus : les tests antigéniques prochainement déployés dans les aéroports

En conférence de presse, le ministre de la Santé Olivier Véran a promis un déploiement généralisé des tests antigéniques dans les prochaines semaines, dans un premier temps dans les aéroports.

Les tests antigéniques seraient plus rapides que les tests PCR et sérologiques, avec des résultats en seulement quinze à vingt minutes au lieu de 2 à 3 jours. Ces tests ne sont pas encore disponibles mais devraient être généralisé dans les prochaines semaines en France... Des expérimentations sont encore conduites et les premiers tests seront destinés en priorité aux aéroports.

Les tests antigéniques se font, comme les PCR, par écouvillon dans les narines. Ils détectent les protéines du virus et non pas son matériel génétique, l'ARN. Contrairement aux PCR, les tests antigéniques ne nécessitent pas d'analyse en laboratoire et le résultat peut être connu rapidement sur le lieu du test.