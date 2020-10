Les réseaux sociaux auraient-ils accéléré la mort du professeur décapité?

Le poids des réseaux sociaux est au coeur de l'affaire Samuel Paty. Une pétition demandant l'exclusion du professeur, puis la vidéo d'un homme fiché S expliquant qu'Emmanuel Macron attisent la haine entre les Musulmans font débat.

Les réseaux sociaux ont-ils en un sens accéléré ou provoqué l'assassinat de Samuel Paty vendredi soir ? C'est désormais l'une des questions au coeur de l'enquête sur le meurtre du professeur de collège à Conflans-Sainte-Honorine.

Dans un premier temps, la mise en circulation d'une pétition ayant pour but de faire exclure le professeur, dans un second la diffusion d'une vidéo d'un parent d'élève amenant à des nombreuses insultes et appels aux meurtres sur la toile et enfin celle d'Abdelhakim Sefrioui, fiché S en pointant du doigt Emmanuel Macron.