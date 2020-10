Professeur décapité dans les Yvelines : les professeurs sont-ils assez protégés ?

Entre le cours d'enseignement moral et civique du 6 octobre de Samuel Paty et son assassinat dix jours plus tard, la principale du collège a dialogué avec le professeur comme avec le parent mécontent.

Un soutien effectif de l'éducation nationale selon Jean-Michel Blanquer. «Personne ne pouvait imaginer qu'il allait être assassiné (...) Je rappelle : il n'y a pas eu de menaces de mort, en l'espèce. Encore une fois, il a été accompagné».

La principale a alerté les référents laïcité de l'éducation nationale. Elle a également accompagné l'enseignant au commissariat lors de son dépôt de plainte pour diffamation publique.