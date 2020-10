Un peu plus de 10h30 à l'horloge de ce bouchon lyonnais, et la salle est déjà pleine de clients. Au menu : cochonnaille et bonne bouteille. Un brunch façon lyonnaise mais surtout une façon de contrer le couvre-feu.

Fermeture obligatoire à 21h, alors en cuisine l'heure du rush est avancée.

Pour ces restaurateurs, c'est aussi un moyen d'assurer un chiffre d'affaires.