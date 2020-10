Coronavirus : pourquoi une 2e vague était inévitable en France

11 mai 2020 : la France se déconfine. Mais les Français, eux, n'ont le droit de se déplacer que dans un rayon de 100 kilomètres autour de chez eux.

La mesure sera suspendue début juin. La situation sanitaire est alors sous contrôle selon le gouvernement. Mais certaines images interpellent les autorités, les gestes barrières ne sont pas appliqués par tout le monde.

Face à un léger regain de l'épidémie pendant l'été, on teste de plus en plus.

Le masque est rendu obligatoire dans les espaces clos fin juillet. Certaines villes l'imposent également. Des mesures et des gestes barrières visant à éviter une deuxième vague pourtant inévitable selon certains spécialistes.