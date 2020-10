Coronavirus : une maladie longue durée ?

Chez certains patients, l'infection au coronavirus peut durer plusieurs mois. Voici les témoignages de deux femmes qui se battent depuis 8 mois contre la maladie.

D'ailleurs, dans un rapport publié récemment, les autorités de santé américaines indiquent, chiffres à l’appui, que la Covid-19 devrait être considérée comme une longue maladie.

En Europe, une étude menée auprès de malades italiens deux mois après leur infection a révélé que plus de 87% avaient encore au moins un symptôme persistant, et plus de la moitié ont déclaré avoir encore au moins trois symptômes.