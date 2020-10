Coronavirus : une recontamination est-elle possible ?

Selon une étude anglaise menée pendant trois mois sur 350.000 personnes, les anticorps créés après avoir été infecté au coronavirus diminuent rapidement après la contamination.

Ainsi, une recontamination est en l'état actuel possible au bout d'un certain temps. Selon l'étude, le taux d’anticorps diminue ainsi de plus de 22% dans les trois premiers mois après la contamination.

Si toutes les tranches d’âges sont touchées, les personnes âgées sont particulièrement concernées. Chez les plus de 75 ans, le taux de personnes disposant d’anticorps chute de près de 40%, contre seulement 15% pour les 18/24 ans.

En l’état actuel, les scientifiques pensent qu’une personne contaminée peut être réinfectée tous les ans ou tous les deux ans.