Coronavirus : un hôpital mobile déployé à Bayonne

Il faut quatre personnes pour déployer l'hôpital mobile. En quelques minutes, on installe les salles de soins. L'objectif ? Renforcer les urgences et mieux trier les patients.

A Bayonne, les urgences sont sous tension. L'hôpital accueille déjà plus de 50 malades du Covid-19.

Et beaucoup de soins sont déprogrammés chaque jour, faute de personnels et de places dans les locaux. Alors, 18 lits en plus, c'est un vrai soulagement.