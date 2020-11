Coronavirus : le nombre de loyers impayés en forte hausse

A Nantes, les locataires HLM sont les plus touchés par le confinement. Les indépendants, les auto-entrepreneurs et les personnes en recherche d'emploi ont le plus de difficulté à régler leur logement.

Le principal bailleur social nantais qui gère 25 000 logements a mis en place un fonds d'aide spécifique doté de 200 000 euros. Face à l'augmentation des impayés, la Coordination nationale du logement demande la gratuité des loyers pendant le confinement et déplore que les expulsions se poursuivent.

Selon la Coordination nationale du logement, les locataires ne sont plus les seuls concernés par ces impayés. De plus en plus de jeunes couples primo-accédants ont du mal à rembourser leurs mensualités d'emprunt.