Confinement : les vendeurs de jouets mécontents

Face au prolongement du confinement, nombreux sont les commerçants à s'inquiéter pour la survie de leurs entreprises.

Parmi les plus mécontents, on retrouve les vendeurs de jouets qui réalisent près de 50% de leur chiffre d'affaires annuel au moment des fêtes de Noël. «A la fin du mois de novembre, on sera à une propension de 20% de notre chiffre d'affaires», s'alarme Romain Morand, le gérant d'un magasin King Jouet situé à Savenay, en Loire-Atlantique.

Le magasin tente de se maintenir la tête hors de l'eau grâce au dispositif de click and collect, mais le compte n'y est pas. Selon la fédération des commerces de jouets, la réouverture des magasins permettrait d'éviter de trop fortes cohues lors du 1er décembre.