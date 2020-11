Coronavirus : certains malades peinent à retrouver l'odorat, même après 8 mois

Depuis 8 mois, Nathalie Surmely ne sent plus rien ou presque. Atteinte du Covid-19 en mars dernier, elle a perdu le sens de l'odorat, et suit au CHU de Nancy une rééducation olfactive.

«Ca perturbe énormément. Et l'inquiétude est de savoir si on va rester comme ça. Toutes les odeurs se sont transformées surtout en mauvaises odeurs», affirme-t-elle.

Nathalie Surmely doit s'entraîner à sentir 8 odeurs pendant 8 mois.

Elle fait partie d'une étude lancée dans toute la France pour mieux comprendre et soigner la perte parfois persistante du goût et de l'odorat.