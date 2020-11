Violences conjugales : une victime raconte son calvaire

Laura Rapp est une ancienne victime de violences conjugales. Elle nous a raconté son calvaire.

«Au départ quand je l'ai rencontré, c'était le coup de foudre, j'ai cru au prince charmant», explique la jeune femme. Mais très vite, Laura va découvrir un nouveau visage de son compagnon.

«Au bout de cinq mois, il est rentré de soirée ivre mort (...) Il m'a insultée et giflée», confie-t-elle. Le lendemain, l'homme s'est excusé et a mis en cause l'excès d'alcool. Laura va lui pardonner et le regrettera ensuite.

«Dès la première gifle, il faut partir, il ne faut pas pardonner. C'est ce premier pardon qui est mortel», déclare-t-elle aujourd'hui.