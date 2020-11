Coronavirus : les hôpitaux soufflent un peu, mais restent sur leurs gardes

Des gestes précis et des soins efficaces. Les personnels connaissent mieux le Covid-19. Ils travaillent plus sereinement. Et les bonnes nouvelles de ces derniers jours leur redonnent le moral.

A Bordeaux aussi, le nombre de patients a tendance à se stabiliser. En réanimation, on constate un tassement du nombre de malades, les médecins estiment que le pic de cette deuxième vague est atteint.

L'embellie est toutefois très fragile. Dans cette clinique, tout le monde sait qu'au moindre relâchement des gestes barrières, le nombre de malades peut grimper très vite.