Coronavirus : Les stations de ski dans le flou

En Suisse, les stations de ski sont fermées depuis la mi-mars. Les professionnels appréhendent donc forcément la saison à venir. A Verbier, comme dans d'autres domaines, le protocole sanitaire a été renforcé pour rassurer les clients. Mais depuis octobre, la Suisse observe une recrudescence de l'épidémie.

Dans la station de ski de Verbier, en Suisse, les protections liées à la Covid-19 sont obligatoires au sein de toute la station, excepté les pistes. A l'inverse de la France, les domaines skiables sont ouverts chez nos voisins suisses alors que le taux d'incidence régionale est l'un des plus élevés d'Europe. 110 000 personnes ont déjà souscrit un forfait, un chfifre tout de même insuffisant pour compenser l'absence de touristes étrangers.

«On navigue à vue dans le brouillard pour l'instant, C'est clair que le passage des frontières étant restreint et du fait que notre station vit beaucoup de la clientèle étrangère, cela va être problématique. Pour l'instant, on voit une période de Noël assez en retrait, puis on espère qu'on ait une deuxième partie de saison qui soit bien meilleure».

La liste rouge des pays européens où la quarantaine est imposé, se réduit petit à petit. Un signe d'espoir pour la Suisse qui accueille généralement un nombre important de touristes.