Coronavirus : vers une sortie du tunnel ?

Baisse des contaminations et des hospitalisations, certains chiffres et certaines déclarations récentes redonnent un peu d'optimisme. Selon Santé Publique France, le pic de la deuxième vague est sans doute franchi. Se prépare-t-on a enfin voir le bout du tunnel ?

«Nous sommes sur la bonne voie». Les mots de Jean Castex ce vendredi résonnent comme un signe d'espoir pour la population française. Selon le Premier Ministre, la stratégie du confinement est efficace. «Le nombre de personnes admis dans le services de réanimation est orienté à la baisse».

Des déclarations appuyés par les chiffres de Santé Publique France, pour qui le pic de la deuxième vague est sans nul doute déjà franchi. Le nombre de personnes hospitalisées a notamment chuté de 13% en une semaine.

Les nouveaux cas de contamiantions ont, eux, chuté de 40% sur cette dernière semaine. Pendant ce temps-là, deux laboratoires ont annoncé la création d'un vaccin efficace à plus de 90%. «Ces premières données me rendent optimiste. [...] Même si le vaccin ne règlera pas tout, et que l'année 2021 ne sera pas une année comme les autres, je vois la sortie du tunnel», a déclaré Jean-François Delfraissy, Président du Conseil scientifique.

Emmanuel Macron devrait aborder le sujet des prochaines étapes dans son allocution mardi soir.