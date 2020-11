«Nettoie ton kilomètre» : le défi écologique d'un Marseillais en plein confinement

Un Marseillais passionné de course à pieds a lancé le hashtag « #Nettoietonkm» sur les réseaux sociaux dans le but d'allier sa passion au ramassage de déchets, tout en respectant le rayon d'un kilomètre autorisé. Une initiative de sensibilisation qui commence déjà à porter ses fruits.

Une paire de gants, un sac poubelle et des bonnes baskets de running, c'est tout ce dont a eu besoin Benjamin pour allier sa passion à l'écologie. Ce sportif, écologiste dans l'âme a profité du confinement pour, tous les jours, pratiquer la course à pieds tout en ramassant les déchets dans le rayon d'un kilomètre autorisé. «Je me suis dis pourquoi pas rendre cela viral car c'est à la portée de tout le monde», a expliqué Benjamin, qui rapidement créé le hashtag «NettoieTonKm».

Un succès sur la toile qui dépassé les frontières et qui a permis très vite d'éveiller les consciences. Mégots, masques, bouteilles en plastique ou encore emballages à usage unique, chaque jour, c'est 30 litres de déchets ramassés et déjà 600 litres depuis le début du second confinement. Un geste simple et concret qu'il voit comme «le niveau zero» de l'engagement éco-citoyen.