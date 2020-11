«Un flic n'a pas le droit de péter les plombs», estime un policier

Un policier de la Brigade anti-criminalité témoigne ce samedi matin dans les colonnes du Parisien, dans lequel il remet en question la profession et s'insurge contre certains de ces collègues, estimant que ces derniers fragilisent leur métier.

Les images de l'interpellation de Michel Zecler à Paris l'ont profondément choqué. Ce policier de la Brigade anti-criminalité a donc choisi de s'exprimer en off. «Qui ment et frappe, normalement ? Les voyous. Là, ce sont des collègues. Ces mecs-là ne mesurent pas le mal qu'ils nous font. Encore une fois, on va nous expliquer que c'est une minorité et que donc il n'y a pas de problème avec la profession.»

Pour ce ploicier de la BAC, réformer la police et revoir le recrutement réprésentent deux enjeux majeurs : «Moi, quand je suis malade, je vais chez le médecin. Il pose un diagnostic et me donne un traitement. Le problème de la police, c'est qu'elle refuse d'aller chez le médecin [...] Flic, c'est le boulot le plus ingrat qu'il soit, il faut être prêt à ça».