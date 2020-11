Déconfinement : un premier week-end d'ouverture mitigé pour les commerçants

À Paris, dans cette boutique de jouets, cette commerçante n'a pas vraiment retrouvé le sourire.

Elle a pu rouvrir, mais l'activité tourne au ralenti. Ce commerce a été fortement touché par les deux confinements, elle a perdu 60 % de son chiffre d'affaires. Cette réouverture est donc essentielle.

Un peu plus loin, un libraire a décidé d'ouvrir une heure plus tôt et de fermer plus tard que d'habitude pour essayer de combler le manque à gagner.