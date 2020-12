Le marché de Noël maintenu à Chambéry

Alors que des marchés de Noël, dont celui de Strasbourg (le plus ancien et plus réputé de France), ainsi que ceux de Bordeaux, Lyon, Grenoble, Lille ou Clermont-Ferrand ont d'ores et déjà été annulés, quelques villes ont tenu à le maintenir.

Objectif : soutenir l’économie locale, comme à Chambéry, en Savoie, où la municipalité en profite pour se recentrer sur l’artisanat local plutôt que le « made in China »... Le marché de Noël y ouvre ses portes ce vendredi à midi. Il sera ceinturé par des barrières et un système de filtrage sera mis en place pour respecter la jauge imposée.