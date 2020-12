9 mois après avoir contracté le Covid, cette malade n'a «toujours pas retrouvé une vie normale»

Neuf mois après avoir contracté le Covid-19, Pauline Oustric n'a «toujours pas retrouvé une vie normale» et doit composer avec une fatigue persistante et de nombreux symptômes invalidants. Elle a créé une association pour soutenir les patients, aider la recherche et faire reconnaître le statut d'affection longue durée pour cette forme de la maladie.

Au cours des dernières 24 heures, 326 patients Covid-19 sont décédés à l'hôpital, portant le total depuis le début de l'épidémie à 54.140.