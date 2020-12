Décès de Valéry Giscard d’Estaing : vive émotion à Authon

Un homme d'une grande gentillesse, un chasseur, un terrien. A Authon, dans le Loir-et-Cher, on garde un souvenir ému de Valéry Giscard d'Estaing.

L'ancien président vivait sur place dans l'immense domaine familial. Il était particulièrement soucieux de la vie locale.

Ses obsèques auront lieu samedi matin dans cette ville où il devrait être enterré auprès de sa plus jeune fille Jacinte, dans la plus stricte intimité et sur un terrain privé.