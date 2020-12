Restaurants fermés : les fournisseurs se retrouvent en difficulté

Les restaurants et bars victimes de fermeture administrative font beaucoup parler. Leurs fournisseurs sont beaucoup moins visibles, et pourtant ils souffrent tout autant, et représentent des milliers d'emplois.

Des salariés au chômage partiel et des entreprises qui souffrent, souvent à l'arrêt, faute de clients. Et qui craignent que certains de leurs clients, restaurants ou bars, ne rouvrent jamais leur porte en 2021.