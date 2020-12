Violences urbaines : les pétards et feux d'artifices interdits en Alsace

Depuis le 1er décembre sont prohibés la vente, l'achat, le transport et l’utilisation de pétards et feux d’artifice dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Une décision préfectorale motivée par la répétition ces dernières semaines de violences urbaines.

C’est la première fois que ces articles pyrotechniques sont interdits dans ces départements alsaciens où l’utilisation de pétards est pourtant une tradition. Les élus et syndicats de police réclamaient des mesures fortes pour ces artifices de plus en plus dangereux et souvent détournés de leur fonction première.