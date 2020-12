Lutte contre les discriminations : des policiers s'élèvent contre les propositions d'Emmanuel Macron

C'était l'un des thèmes principaux de l'entretien : les discriminations et les accusations de racisme dans la police. Une situation que n'a pas niée Emmanuel Macron.

«C'est vrai que aujourd'hui quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé», a déclaré le chef de l'Etat lors de l'entretien avec le média Brut.

Pour lutter contre ces discriminations, le président a annoncé la création, dès janvier, d'une plate-forme nationale pour signaler ces faits, sur le modèle de celle crée il y a deux ans concernant les violences sexistes et sexuelles. Un outil, gérée par l'Etat, le Défenseur des droits et des associations compétentes en la matière, comme la Licra.

L'objectif : proposer une écoute et un suivi lorsque les victimes souhaitent porter plainte.

De leur côté, les représentants des forces de l'ordre dénoncent les propos d'Emmanuel Macron, contestant l'existence de contrôles au faciès. «Cette sortie n'est pas de nature à apaiser les choses et cette plate-forme va être un véritable déversoir et défouloir contre la police nationale», a ainsi souligné Rocco Contento, membre du bureau national SGAP Paris Unité SGP Police.

En signe de protestation, certains syndicats de police appellent, dès aujourd'hui, à stopper les contrôles d'identité.