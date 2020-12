Covid-19 : début des vaccinations le 4 janvier

Plus la vaccination se rapproche et plus les Français semblent réticents à vouloir se faire vacciner. Selon les chiffres de Santé Publique France, seuls 53% d’entre-deux se disent prêts à le faire. Face à cette défiance, Alain Fischer, le professeur nommé par le gouvernement pour piloter sa stratégie vaccinale, indique qu'il faut jouer la transparence et informer.

C'est l'un des enjeux de la campagne de vaccination : convaincre les français. Le Monsieur Vaccin du gouvernement, a donc dévoilé ses pistes pour restaurer la confiance.

«Les informations doivent provenir de personnes auprès desquelles la population à l'habitude de s'informer : généralistes, pharmaciens, infirmières libérales», a expliqué Alain Fischer.

Le professeur d'immunologie a également affirmé que la France n'est pas en retard par rapport à ces homologues qui ont déjà lancé des campagnes de vaccination. Selon lui, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation : «Il y a deux impressions à ne pas donner : ça y est, on a des vaccins, tout est réglé on y va. Ou, à l'inverse, on n'en sait pas assez, on n'y va pas. Il faut avancer avec prudence, en expliquant», a-t-il détaillé.

Si la vaccination doit débuter en janvier dans les EHPAD français, le professeur rappelle qu'elle ne doit pas être perçue comme une protection collective.

Pour rappel, cette vaccination devrait concerner seulement 3 millions de français dans un premier temps.