Et si la soirée du Nouvel an se terminait plus tôt que prévu ?

Pour éviter un rebond des contaminations avec les fêtes, l'exécutif réfléchit à des restrictions pendant les fêtes, avec un couvre-feu par exemple. Les français sont partagés et les médecins pas convaincus.

Le gouvernement insiste : l'enjeu n'est pas de punir les français mais de limiter la possibilité d'une troisième vague.