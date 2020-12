Coronavirus : Angela Merkel exhorte les Allemands à s'auto-isoler

590 morts en 24h en raison du coronavirus, l'Allemagne a enregistré un triste bilan. Face au Bundestag, Angela Merkel, émue, appelle à durcir les mesures et à réduire au maximum les contacts sociaux avant les fêtes de Noël.

Ces nouvelles mesures prévoient un allongement des vacances scolaires pour que les écoliers restent à domicile plus longtemps et la fermeture de tous les commerces non essentiels après Noël et jusqu'à la mi-janvier.

Cette dernière mesure divise les Allemands. Plusieurs landers ont déjà annoncé d'autres restrictions. En Saxe, les écoles fermeront dès lundi.