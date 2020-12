Coronavirus : le deuxième confinement moins bien respecté par les Français

Depuis le début de ce deuxième confinement, on constate que les Français restent de moins en moins à leur domicile. Selon des données récoltées par le géant Apple, la France est déjà déconfinée et les Français se déplacent de plus en plus normalement.

Quand la baisse des déplacements avait été de 80% au printemps, lors du premier confinement, elle se situait seulement à 20% pour ce deuxième confinement. Les déplacements des Français reprennent même depuis trois semaines.